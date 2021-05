Xbox Series S e X tornano disponibili su Amazon

Posa il mouse, prendi il controller. Spegni il monitor, accendi la tv. Dimentica un attimo il PC, distraiti su una console. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma per rilassarsi dopo una giornata di impegno cosa c'è di meglio che sfogare gli istinti sui migliori giochi del mondo Xbox? L'occasione è servita oggi, grazie ad una nuova finestra di disponibilità su Amazon per la console Xbox Series S. Bastano 299,99 euro e un click per entrare in un mondo di avventure che porteranno la mente lontano, altrove, per un'evasione sacrosanta dagli impegni quotidiani.

Xbox Series S: ora, qui

Il gioco, si sa, è senza età. Mai come oggi, nell'era delle console di nuova generazione. Il problema è però nelle disponibilità, perché si tratta ormai di fortuna e velocità. L'occasione odierna è sulla versione “minore” della nuova gamma Xbox, anche se “minore” è un eufemismo: la Xbox Series S è per certi versi più evoluta, poiché esclude la necessità di un DVD e scarica ogni responsabilità di caricamento dei dati sull'SSD interno.

La più piccola, la più elegante, l'unica all-digital, con prezzo che scende in questa occasione sotto la soglia dei 300 euro con disponibilità immediata. Esatto, basta un click. E una buona connessione, magari, perché giocare online è sempre e comunque tutta un'altra cosa.

Xbox Serie X: oggi, su Amazon

Se l'ambizione è più alta, e se la passione per il gioco è ancor più incisiva, allora noon resta che una scelta più importante: la Xbox Series X, la cui disponibilità sul mercato non sempre è immediata, oggi può essere acquistata su Amazon per 499,99 euro. Come noto, le console di nuova generazione stanno vivendo non poche difficoltà a tener testa all'alta domanda sul mercato e questo rende le parentesi di disponibilità particolarmente preziose.

Con la Xbox Series X si può attingere ad una console spinta al massimo delle sue potenzialità, con lettore DVD e con massima potenza di calcolo a disposizione nell'icona scocca ideata per la new generation. Anche in questo caso basta un click: il tuo prossimo viaggio nel mondo del gaming inizia da qui.