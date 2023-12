Xbox Series X a 399 euro: continua l'OFFERTA su Amazon

Amazon conferma la sua offerta di Natale su Xbox Series X, quindi tanto vale la pena approfittarne: la potente console da gioco Microsoft può essere tua a soli 399 euro invece del prezzo di listino di 549,99. Un minimo storico fantastico per passare le feste rimanenti all’insegna del divertimento di prima qualità.

Xbox Series X: vivi la nuova generazione di videogiochi

Xbox Series X è qui per portare il tuo gioco a un livello completamente nuovo. Con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica grezza, il ray tracing DirectX e un’unità SSD personalizzata da 1 TB, la velocità e la qualità visiva sono a un livello che non avresti mai pensato possibile.

Goditi i tuoi giochi preferiti in risoluzione 4K, immergendoti in dettagli mozzafiato e colori vibranti. La Xbox Series X offre un’esperienza visiva così realistica che sentirai di essere davvero nel cuore dell’azione. E non dimentichiamoci della potenza di gioco, che garantisce prestazioni fluide anche nei titoli più impegnativi.

Ma l’avventura non finisce qui. Aggiungi Xbox Game Pass Ultimate e avrai accesso a un vasto catalogo di giochi, inclusi i nuovi titoli come Starfield e Forza Motorsport, disponibili dal giorno del lancio. Gioca con i tuoi amici a centinaia di titoli di grande qualità su console, PC e cloud, senza limiti.

Xbox Series X è in offerta su Amazon a soli 399 euro invece di 549,99. Un’affare straordinario che rende questa console un regalo perfetto per te stesso o per quel gamer speciale nella tua vita. Non perdere l’opportunità di portare a casa l’esperienza di gioco definitiva a un prezzo che non si vedeva da tempo.

