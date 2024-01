Xbox Series X + Diablo IV a soli 451€ su Amazon: mai visto un prezzo così basso!

L’Xbox Series X è una delle console più apprezzate della next-gen grazie alla sua potenza e altissima qualità. Tra i giochi più amati del 2023 spicca Diablo IV e se le due cose collidessero in un bundle strepitoso, magari in promozione su Amazon? Ebbene sì, Xbox Series X e Diablo IV sono disponibili insieme su Amazon a soli solo 451,50 euro. Un prezzo talmente basso che non si era mai visto prima e che vi fa capire che dovreste sbrigarvi a procedere con l’acquisto.

Xbox Series X Bundle Diablo IV: prezzo pazzesco!

Xbox Series X è la console next-gen di punta di Microsoft nonché la console Xbox più veloce e potente di sempre: potrete esplorare nuovi mondi con 12 teraflop di potenza di elaborazione grafica, DirectX Raytracing, un’unità SSD personalizzata e il gioco in 4K. Potrete ottenere il massimo dai vostri giochi con il Quick Resume, tempi di caricamento ultraveloci e fino a 120 fps, grazie a Xbox Velocity Architecture.

L’SSD ultraveloce realizzato appositamente per Xbox Series X è da ben 1TB e se aggiungete Xbox Game Pass Ultimate (abbonamento venduto separatamente), potrete giocare con gli amici in modalità multiplayer online ottenendo anche l’accesso immediato a un catalogo di più di 100 giochi di grande qualità, inclusi i nuovi titoli di Xbox Game Studios come Halo Infinite, Forza Horizon 5 e Microsoft Flight Simulator.

Con questo Bundle comprendente Diablo IV potrete unirvi all’eterno conflitto fra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti. Incluso nel Bundle vi sono anche Ali di Inarius e mascotte Inarius Murloc per Diablo III, Cavalcatura Amalgam of Rage per World of Warcraft e Set cosmetico Oscurità Alata Bruna per Diablo Immortal. Combattete per il destino di Sanctuarium con la console Xbox più veloce e potente di sempre e quando gli inferi si scatenano, ottenete il massimo da ogni minuto di gioco con tempi di caricamento fulminei e un vasto mondo aperto, con il supporto di Xbox Velocity Architecture.

Siete ancora qui? Correte su Amazon e acquistate l’Xbox Series X con Diablo IV a soli 451,50 euro. La disponibilità è immediata e le consegne sono rapidissime grazie ad Amazon Prime. Infine tenete anche in considerazione la possibilità di pagare il tutto in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.