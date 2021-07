Xbox Series X disponibile su Amazon: COMPRALA ORA

Senza dilungarci troppo, Xbox Series X è tornata disponibile su Amazon. La piattaforma non ha bisogno di presentazioni, insieme a PS5 è la più desiderata dagli appassionati di gaming.

Xbox Series X: eccola su Amazon

Se stai cercando la console next-gen di casa Microsoft, nella sua versione più potente ed evoluta, la puoi acquistare oggi. Può vantare il supporto al gioco in 4K (120 fps) con audio spaziale 3D e modalità HDR. In dotazione il controller wireless ufficiale. Non perdere tempo, sarà presto di nuovo sold out.

Con i suoi 12 teraflop (CPU Zen 2 e GPU DDNA 2), il monolite nero è in grado di dar vita ai titoli di nuova generazione senza alcun compromesso dal punto di vista del comparto grafico e del gameplay. La disponibilità è immediata, la consegna gratuita garantita in pochi giorni. Acquista oggi l'edizione Standard di Xbox Series X su Amazon, prima che vada di nuovo esaurita.

Aggiornamento: al momento la console risulta sold out, le unità disponibili sono state acquistate in pochi minuti. Gli interessati tengano d'occhio questo indirizzo per sapere quando tornerà disponibile.