Xbox Series X disponibile su Amazon (Drop 17 giugno)

Senza dilungarci troppo, in questo momento Xbox Series X è disponibile su Amazon. La console next-gen di casa Microsoft è pressoché introvabile se non approfittando di questi Drop improvvisi proposti dagli store online.

Drop Amazon per Xbox Series X (17 giugno 2022)

Gli interessati non perdano tempo, prima dell’inevitabile ennesimo sold out. Ecco il link per acquistarla. Si tratta dell’edizione Standard che include un controller wireless di ultima generazione, un’unità SSD personalizzata con Xbox Velocity Architecture per azzerare i tempi di caricamento e un comparto hardware in grado di sprigionare una potenza di calcolo senza precedenti.

Esplora nuovi e ricchi mondi e goditi l’azione come mai prima d’ora con l’impareggiabile potenza di elaborazione grafica di 12 teraflop.

Grazie alla retrocompatibilità è possibile giocare ai titoli di quattro generazioni diverse: Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox 360 e Xbox Original. Inoltre, è garantito il pieno supporto al servizio Game Pass per l’accesso in abbonamento e senza limiti a un catalogo composto da centinaia di titoli. Se lo desideri, la puoi anche comprare a rate.

In questo momento, Xbox Series X è disponibile su Amazon al prezzo di 499,99 euro come da listino. La spedizione è gratuita e garantita in un paio di giorni: se la acquisti subito potrai trascorrere un weekend all’insegna del divertimento next-gen.

