Xbox Series X in bundle con Diablo IV e Game Pass Ultimate a un PREZZO BOMBA

Il bundle che comprende Xbox Series X e Diablo IV rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di giochi di ruolo che desiderano un’esperienza coinvolgente e immersiva in uno dei migliori RPG mai crati.

La console Xbox Series X si distingue come la più potente mai creata da Microsoft, con una potenza di elaborazione grafica grezza di 12 teraflop. Questo livello di potenza consente a Diablo IV di brillare a pieno regime su Xbox Series X, regalando combattimenti fluidi e coinvolgenti e paesaggi incredibilmente realistici.

Diablo IV offre un’epica avventura in un mondo aperto ricco di pericoli. Sarai chiamato a affrontare orde di demoni, conquistare città sotto assedio e svelare segreti celati. Insieme al tuo gruppo di avventurieri, formerai legami indissolubili e combatterai per il destino di Sanctuarium.

Il bundle include anche 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, che offre l’accesso a un vasto catalogo di oltre 100 giochi. Tra questi, spiccano nuovi titoli come Starfield e Forza Motorsport, esclusive Xbox come Halo e Forza Horizon 5, e famosissimi tripla AAA come DOOM, Elder Scrolls e Fallout. Con Xbox Game Pass Ultimate, l’esperienza di gioco si arricchisce di una varietà di opzioni che soddisfano tutti i gusti e le preferenze dei giocatori. E il tutto, è compreso nel prezzo!

Non perdere quest’opportunità e fai subito tuo il bundle con Xbox Series X + Diablo IV e Game Pass Ultimate a un prezzo clamoroso di soli 469,89€ invece di 604,98€!