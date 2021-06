Xbox Series X, ora DISPONIBILE su Amazon (terminate)

A distanza di poche ore dal nuovo “drop” di PS5 è ora venuto il turno della Xbox Series X, disponibile ORA su Amazon.

Aggiornamento ore 11.00

Il drop, come previsto, è durato soltanto alcuni minuti: la console non è più disponibile. Seguici su Telegram per restare sempre prontamente aggiornato su questo tipo di opportunità.

Xbox Series X, drop su Amazon

Chi ha assistito a quanto sta accadendo nel mondo delle console da gioco di ultima generazione, ben sa quanto scarse siano le unità disponibili e quanto difficile sia quindi metterci le mani su. La velocità è tutto: per acquistare la tua Xbox Series X ACCEDI ORA alla pagina dedicata e fai il tuo ordine prima che le scorte vadano a terminare. Potrebbe essere questione di poche decine di minuti.

A differenza di altri siti, su Amazon non serve fare alcuna coda: bisogna soltanto essere rapidi. Inoltre, a differenza di altri canali di vendita, Amazon mette a disposizione la Xbox senza bundle alcuno: 499,99 euro, senza alcuna aggiunta necessaria, per mettere mano alla versione più evoluta e performance della console next-gen di Microsoft.