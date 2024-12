Xerox annuncia l'acquisizione di Lexmark

Con un investimento economico quantificato in 1,5 miliardi di dollari, Xerox (Xerox Holdings Corporation) ha annunciato l’acquisizione di Lexmark (Lexmark International) dalla cordata composta da Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre. L’operazione si concluderà nella seconda metà del 2025, dopo l’ottenimento del necessario via libera da parte delle autorità competenti.

Lexmark è la nuova acquisizione di Xerox

L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il portfolio relativo alle soluzioni per la stampa, rendendolo maggiormente conforme alle esigenze dei clienti attivi nell’ambito hybrid workplace, in cui lavoro in presenza e da remoto si muovono l’uno di fianco all’altro.

Queste le parole attribuite a Steve Bandrowczak, CEO di Xerox, nel comunicato stampa che annuncia l’acquisizione di Lexmark, con un riferimento al concetto di Reinvenzione.

La nostra acquisizione di Lexmark unirà due aziende leader del settore con valori condivisi, punti di forza complementari e un profondo impegno nel far progredire il settore della stampa, per creare un’organizzazione più forte. Unendo le nostre capacità, saremo meglio posizionati per guidare una crescita redditizia a lungo termine e per servire i nostri clienti, promuovendo la nostra Reinvenzione.

Fondata nel 1906 a Rochester, in Inghilterra, Xerox è oggi uno dei più grandi produttori di stampanti al mondo. Nell’ormai lontano 2019 ha provato ad acquisire anche HP, ma la proposta avanzata non è stata accettata. La creazione di Lexmark è invece ben più recenti, risalente al 1991, la sede è a Lexington, negli Stati Uniti (Kentucky). L’azienda ha avviato la propria attività da una costola di IBM, arrivando poi a operare in modo indipendente, proponendo la sua offerta al pubblico. Queste le parole del suo CEO e presidente, Allen Waugerman.

Lexmark ha una gloriosa storia di servizio ai propri clienti con tecnologia, soluzioni e servizi di livello mondiale e siamo entusiasti di unirci a Xerox e a espandere la nostra portata, con talento condiviso e un portafoglio di offerte più forte. Lexmark e Xerox sono due grandi aziende, che insieme saranno ancora più grandi.

L’organizzazione che nascerà dalla fusione tra le due realtà potrà contare su oltre 200.000 clienti distribuiti in 170 paesi. Controllerà inoltre 125 tra strutture dedicate alla realizzazione e alla distribuzione dei prodotti.