Xerox WorkCentre 6515, multifunzione per risparmiare

Con le stampanti, ormai l’esperienza parla chiaro, prima si spende e meglio si spende. O meglio: investire in una buona macchina consente di risparmiare in seguito, soprattutto in termini di inchiostro. Ecco perché in prospettiva (soprattutto in azienda, ove le copie possono essere numerose) è utile investire in multifunzione con stampa laser, potendo avere meno ricambi e meno costi, con in più il “plus” di un solo ingombro per più utilità.

Xerox WorkCentre 6515: sconto del 25%

Nasce da questo ragionamento la validità di uno sconto come quello disponibile su eBay per la multifunzione laser Xerox WorkCentre 6515: stampante, scanner e fotocopiatrice al tempo stesso, con tanto di possibilità di stampe fronte/retro, accessibile in questo momento con uno sconto del 25%. Il risparmio arriva pertanto a 100 euro, portando la multifunzione da 399,99 euro agli attuali 299,99 euro.

WorkCentre 6515 DNI è dotata di connettività Wi-Fi di serie per garantire la massima mobilità e la libertà di collocare il dispositivo ovunque vogliate. La nostra nuova procedura guidata all”installazione Wi-Fi e la funzionalità WPS (Wi-Fi Protected Setup) vi permettono di collegarvi alla rete in modo semplice e sicuro. E con Wi-Fi Direct, i dispositivi mobili possono connettersi direttamente e in tutta sicurezza. Capacità di associazione immediata: ora gli operatori possono facilmente stampare da smartphone e tablet Android con la funzionalità Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair.

La stampa raggiunge la qualità (più che sufficiente per la gran parte dei casi) di 1200×2400 dpi, mentre lo scanner arriva a 600×600 dpi. Il formato di stampa gestito è il tradizionale A4 con capacità di 300 fogli e velocità di stampa da 30ppm. Il modello prevede stampa a colori, potendo così gestire deliberatamente le stampe in b/n per i documenti e le funzioni cromatiche per documenti che richiedono un tocco aggiuntivo.

La multifunzione WorkCentre 6515 DNI è disponibile in offerta sul negozio Monclick, riferimento con alto feedback e consegne gratuite e immediate.