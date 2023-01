Xiaomi 11T Pro 5G, con fotocamera professionale, al minimo storico su Amazon

Molto interessante l’offerta di Amazon di oggi su Xiaomi 11T Pro 5G, uno smartphone dotato di tecnologie all’avanguardia e di ultima generazione che puoi fare tuo adesso al suo prezzo più basso di sempre. Lo sconto di 60 euro applicato sul listino ti permette di averlo ad un costo molto interessante: lo acquisti adesso e lo ricevi a casa già domani con spedizione Prime.

Xiaomi 11T Pro 5G: uno smartphone dai pochi compromessi

Xiaomi 11T Pro 5G ha fatto parlare di sé per la configurazione a tripla fotocamera da 108 megapixel con grandangolo, telemacro 2X e un angolo ultra grandangolare da 120 gradi. Hai un vero e proprio set cinematografico e fotografico a portata di mano contando su una serie di tecnologie innovative sviluppate dal produttore.

Il tutto è del resto esaltato dallo straordinario display piatto di tipo AMOLED da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz con TrueColor, 1 miliardo di colori e luminosità di picco di 1000 nit: perfetto per usarlo anche fuori casa sotto la luce diretta del sole.

Con Xiaomi HyperCharge da 120W sei in grado di caricare completamente il telefono in soli 17 minuti: una tecnologia supportata da una potente batteria da 5000mAh che è in grado di garantirti un’autonomia di almeno una giornata anche con uso intenso.

Xiaomi 11T Pro 5G non sembra rinunciare praticamente a niente nonostante il suo prezzo: specie se puoi acquistarlo con questa offerta al suo minimo storico. Un’occasione da non perdere.

