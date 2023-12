Xiaomi 12 al 41% in meno su Amazon: è il nuovo MINIMO STORICO

Se ti serve uno smartphone nuovo, non vuoi aspettare troppo tempo e vuoi riceverlo comodamente a casa risparmiando anche diverse centinaia di euro, su Amazon in questi giorni trovi tutte le offerte perfette per te. Parallelamente al Google Pixel 7a scontato del 21%, infatti, sul sito del gigante di Seattle puoi accedere a Xiaomi 12 al 41% in meno. Si tratta di una promozione che porta il costo finale al nuovo minimo storico!

Xiaomi 12 al nuovo minimo storico su Amazon: che offerta!

Lo smartphone top di gamma Xiaomi 12 si presenta in questo caso nella colorazione Blu con il suo vistoso e meraviglioso pannello AMOLED FHD+ da 6,28 pollici di diagonale con refresh rate massimo di 120Hz. Esternamente si fanno notare poi il sensore anteriore da 32 megapixel per i selfie e il kit fotocamera posteriore a tre lenti, rispettivamente da 50, 13 e 5 MP.

Sotto la scocca, quindi, appaiono 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna non espandibile, una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida fino a 67W cablata, e il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, una certezza assoluta lato performance soprattutto con gaming e multitasking intenso. Il risultato, insomma, è un dispositivo mobile eccezionale che, a questo prezzo, è difficile lasciarsi sfuggire.

Difatti, Xiaomi 12 ora scende da 799,90 euro a 470,91 euro, con pagamento effettuabile a rate Tasso Zero tramite Cofidis e consegna assicurata senza costi aggiuntivi anche in un giorno se si risulta abbonati a Prime. Se lo ordini oggi, lo ricevi domani comodamente a casa tua o al punto di ritiro da te preferito! I resi, infine, possono essere richiesti entro il 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.