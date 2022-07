Xiaomi 12 Lite Global è ufficiale: arriverà anche in Italia?

Xiaomi 12 Lite Global è stato annunciato ufficialmente dopo settimane di indiscrezioni e teaser condivisi dalla divisione globale dell’azienda cinese. Lo smartphone, successore di 11 Lite 5G NE, era stato presentato per i mercati asiatici ad inizio luglio e adesso si prepara ad arrivare in tutto il mondo.

Per adesso non ci sono conferme ufficiali per quanto riguarda il mercato italiano, ma di recente la divisione nostrana di Xiaomi ha condiviso un’immagine, poi rimossa, che lascia pensare che presto vedremo il dispositivo anche nel nostro paese.

Xiaomi 12 Lite Global: prezzo e caratteristiche tecniche

Xiaomi 12 Lite è uno smartphone con display AMOLED da 6.55 pollici, supporto HDR10+, Dolby Vision e frequenza di aggiornamento massima a 120Hz. Il touch sampling rate è a 240Hz, garantendo in questo senso un’altissima reattività ai comandi impartiti dall’utente tramite lo schermo.

Il processore è uno Snapdragon 778G costruito su processo a 6nm ed accompagnato da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna.

Grande protagonista della scheda tecnica è la fotocamera principale da 108 megapixel con sensore Samsung HM2 e apertura focale a 1.9. Il comparto fotografico è completato da una camera ultrawide da 8 megapixel, una macro da 2 megapixel e una selfie camera da 32 megapixel gestita da un sensore Samsung GD2 con apertura focale della lente a 2.5.

L’autonomia di Xiaomi 12 Lite è garantita da una batteria da 4.300mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W. Lo smartphone ha supporto dual SIM compatibile con 5G, mentre l’interfaccia è la solita MIUI 13 basata su Android 12.



Xiaomi 12 Lite arriverà in tre differenti colorazioni – Nero, Rosa e Verde – e altrettanti tagli di memoria. Si partirà dalla versione da 6+128GB a 400 dollari, mentre il modello 8+128GB ne costerà 450. Infine, la variante da 8+256GB avrà un costo di 500 dollari. Come detto in apertura, si attendono dettagli circa l’eventuale commercializzazione in Italia. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.

