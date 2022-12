Xiaomi 12: offerta Natale, prezzo mai così basso (-250€)

Chi sta cercando uno smartphone top di gamma da mettere sotto l’albero, per se stesso o per altri, può puntare oggi in direzione dell’offerta Amazon che propone il modello Xiaomi 12 in sconto di ben 250 euro. Un’ottima occasione, per acquistare un dispositivo dal comparto hardware eccellente e con un set di fotocamere dalla qualità elevata.

Smartphone top di gamma in offerta: Xiaomi 12

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel, 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida.

Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e pieno accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per tutti gli altri dettagli consultare la descrizione completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartphone top di gamma Xiaomi 12 al prezzo finale di 549 euro invece di 799 euro come da listino, approfittando dello sconto di 250 euro. Puoi inoltre scegliere fra le tre colorazioni disponibili: Blue, Gray e Purple, tutte con disponibilità immediata.

Se è un regalo di Natale, ti ricordiamo che Amazon ha esteso il periodo utile per effettuare il reso degli articoli acquistati: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023. Visita la pagina dell’iniziativa per informazioni approfondite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.