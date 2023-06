Xiaomi 12 a un PREZZO STRACCIATO su eBay: 510 euro in meno!

Ancora una volta Xiaomi 12 torna in sconto su eBay a un prezzo imperdibile. L’attuale offerta proposta sulla piattaforma di e-commerce porta lo smartphone top di gamma a soltanto 389 euro: si tratta di una cifra molto più bassa rispetto a quella proposta dal produttore per listino. In poche parole, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire se siete alla ricerca di un nuovo telefono dal rapporto qualità prezzo davvero degno di nota.

Xiaomi 12 a un prezzo stracciato su eBay

La promozione rilanciata da un venditore italiano con il 99,6% dei feedback positivi riguarda, nello specifico, la variante Blu con 256 GB di memoria interna UFS 3.1 e 8 GB di RAM LPDDR5. Sotto la scocca, poi, figura il processore flagship Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, oltre alla batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W cablata, 50W wireless e 10W inversa.

Il comparto fotocamera si compone di tre sensori posteriori (50 + 13 + 5 megapixel, con supporto alla registrazione 8K) e uno anteriore da 32 megapixel per i selfie. Il display, invece, è un AMOLED DotDisplay da 6,28 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, ovvero pari esattamente a 2400×1080 pixel. Gli altoparlanti sono stereo e il sensore di impronte digitale è nascosto sotto al pannello, e non manca il supporto a 5G, dual SIM e Wi-Fi 6E. Infine, il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI, con aggiornamento ad Android 14 al momento dell’uscita e distribuzione.

Ti interessa? Ti sembra lo smartphone adatto alle tue esigenze? Allora corri su eBay per acquistare Xiaomi 12 al prezzo finale di 389 euro, disponibile oggi e per un periodo limitato. Del resto, si tratta di un risparmio del 57%, che si traduce in 510 euro in meno sul listino. La spedizione è gratuita e avviene entro due giorni dalla conferma del pagamento tramite PayPal, Google Pay o carta di credito. Ordinando Xiaomi 12 oggi, 1° giugno 2023, lo si riceverà tra il 5 e il 6 giugno.

