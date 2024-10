Xiaomi 12 Pro: crolla il prezzo del 50% alla Festa delle Offerte Prime 2024

Uno smartphone di fascia alta che vede il suo prezzo letteralmente dimezzato. Le magie della Festa delle Offerte Prime 2024 sono queste e Xiaomi 12 Pro ne è praticamente protagonista. Insomma, ben poco di cui lamentarsi visto che ti porti a casa prestazioni eccezionali con uno sconto del 50%. Se sei interessato, collegati subito su Amazon dove con 449,90€ completi l’acquisto.

Xiaomi 12 Pro: la stella della Festa delle Offerte Prime 2024

Uno smartphone che fa lo smacco alla concorrenza con la sua potenza senza eguali. Non solo fulminante in termini di prestazioni ma anche bello a vedersi: il design è molto lineare ma elegante e rifinito nei minimi particolari. Quando lo maneggi, in poche parole, hai un dispositivo che è ergonomico ed è premium sotto tutti i punti di vista.

Ma come ben sappiamo, i libri non si giudicano (soltanto) dalla copertina. Xiaomi 12 Pro ha un display che ruba subito l’attenzione grazie pannello AMOLED che sprigiona colori e luminosità con un contrasto dato dai neri assoluti. Streaming e applicazioni sono una visione così come il gaming mobile che diventa all’ordine del giorno.

Processore Snapdragon 8, 8GB di RAM e 256GB di memoria per non poterti lamentare di nulla. Ti cito i 120Hz come refresh rate così non manca niente all’appello.

Detto questo, comparto fotografico e autonomia danno il loro contributo. Su uno smartphone del genere non ci poteva che essere un obiettivo da 50MP con qualità avanzata e scatti che vengono bene sia di giorno che al buio. La novità assoluta? La batteria che ti porta fino a sera e che si ricarica a 120W.

Lo sconto di Amazon alla festa delle Offerte Prime 2024

Se sei interessato all’acquisto di Xiaomi 12 Pro, credimi, la Festa delle Offerte Prime 2024 è il tuo momento. Collegati subito in pagina per acquistarlo a 449,90€ con sconto del 50%. Puoi pagare anche a tasso zero.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.