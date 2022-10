Xiaomi 12X al prezzo minimo storico su Amazon

Chi cerca un ottimo smartphone in grado di soddisfare ogni esigenza, con un comparto fotografico di fascia alta, grande potenza di calcolo e connettività senza compromessi, può puntare oggi in direzione di Xiaomi 12X: è disponibile su Amazon al prezzo minimo storico. Lo sconto raggiuge i 228 euro.

L’affare Amazon del giorno: Xiaomi 12X

Diamo uno sguarda alle più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: display AMOLED da 6,28 pollici (risoluzione 2400×1080 pixel e Gorilla Glass Victus), processore Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di memoria interna UFS 3.1, tripla fotocamera posteriore 50+13+5 megapixel, selfie camera frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo Harman Kardon con Dolby Atmos, 5G, NFC, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 e batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. Tutte le altre informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Lato software, il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI. Il design, curato nei minimi dettagli, ha dimensioni pari a 152,7×69,9×8,16 millimetri e un peso di 176 grammi.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smartphone Xiaomi 12X al prezzo di soli 471 euro invece di 699 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in un giorno: se lo ordini subito domani sarà da te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.