Xiaomi 13 costa quasi 600 euro su eBay: sconto del 38%

Xiaomi 13 torna disponibile su eBay a un prezzo veramente vantaggioso. Dopo averti segnalato l’offerta su Xiaomi Redmi 9AT, soluzione perfetta per coloro che non vogliono spendere troppo su uno smartphone e si accontentano del minimo indispensabile, ci spostiamo sulla fascia alta in quanto Xiaomi 13 da 256 GB è disponibile al 38% in meno. Andiamo a vedere le specifiche del dispositivo mobile e i dettagli della iniziativa promozionale.

Xiaomi 13 scende di prezzo su eBay

Questa volta stiamo parlando dello Xiaomi 13 nella colorazione Black con 256 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM, oramai un setup memoria standard per riuscire a dedicarsi al multitasking senza problemi, sfruttando al meglio ciascuna applicazione, videogiochi esigenti compresi. La batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 67W assicura poi un’autonomia sensazionale, che permette di godersi una giornata in comodità con un uso tipico.

Il display in dotazione è un AMOLED FullHD+ da 6,36 pollici con refresh rate massimo di 120Hz, luminosità di picco di 1.900 nits e supporto alle tecnologie Dolby Vision e HDR10+ per guardare film e serie TV nella qualità migliore possibile. Sotto la scocca, poi, si presenta il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 top di gamma, con una frequenza massima pari a 3,2 GHz. Insomma, non noterete alcun rallentamento. Lato fotocamera, poi, figurano la lente anteriore da 32 MP e un setup tri-camera posteriore con principale da 50 MP e ottimizzazione Leica.

Il prezzo? Lo sconto del 38% porta il device da 999,90 euro a 619 euro, per un risparmio di 380,90 euro. La consegna a domicilio è gratuita ma garantita solo per il 22 agosto prossimo. Il pagamento va effettuato con carta di credito, PayPal o Google Pay.

