Smartphone a MENO DI 80 euro? C'è Xiaomi Redmi 9AT in offerta su eBay!

Nella giornata di oggi ti abbiamo già fatto notare l’offerta sull’SSD Crucial BX500, proposto a meno di 30 euro su eBay, ma non si tratta dell’unica promozione degna di essere ripresa dal portale di e-commerce. Tra le pagine di eBay si trova anche lo smartphone Xiaomi Redmi 9AT a meno di 80 euro. Con uno sconto del 40% sul listino è un dispositivo mobile che non puoi lasciarti sfuggire se non vuoi spendere troppo su un telefono. Andiamo a osservare le specifiche tecniche e i dettagli dell’iniziativa.

Xiaomi Redmi 9AT è imperdibile a questo prezzo!

Lo smartphone Xiaomi Redmi 9AT è uno dei più economici sul mercato in questo momento, pur essendo di ultima generazione. Dotato di un display touchscreen da 6.5 pollici con risoluzione pari a 1600 x 720 pixel, include poi sotto la scocca il processore MediaTek Helio G25, 32 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD e 2 GB di RAM, il minimo necessario per un dispositivo mobile Android con OS alleggerito.

Lato fotocamera notiamo poi la presenza di un sensore posteriore da 13 megapixel e di una lente anteriore da 8 MP. Infine, la batteria garantisce un’autonomia notevole grazie alla capienza di 5.000 mAh.

Normalmente Xiaomi Redmi 9AT costerebbe 119 euro ma, grazie all’offerta ora proposta su eBay da Neophonia, si scende a 71,99 euro. Il taglio del 40% durerà per un periodo di tempo limitato, seppur non precisato. La spedizione è gratuita ma garantita solo per il 22 agosto prossimo, essendo il venditore attualmente inattivo. Il pagamento va completato con carta di credito o PayPal.

