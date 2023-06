Xiaomi 13, smartphone FENOMENALE in SCONTO su eBay

Mentre in Italia arriva Xiaomi 13 Ultra, la versione potenziata dell’ultimo smartphone top di gamma del marchio cinese il cui lancio nel Belpaese è atteso per il 12 giugno prossimo, su eBay è possibile acquistare Xiaomi 13 a un prezzo imperdibile. L’offerta ora attiva presso il portale del colosso dell’e-commerce abbassa il cartellino ad appena 653 euro, per un risparmio effettivo di 346,90 euro. Se ti interessa fai in fretta, poiché ci sono ancora soltanto 9 unità disponibili!

Xiaomi 13 è imperdibile su eBay

Analizziamo rapidamente le specifiche tecniche di Xiaomi 13: la versione coinvolta in questa iniziativa promozionale comprende 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna, mentre il colore della scocca è Nero. Il comparto fotocamera è indubbiamente la parte più notevole di questo dispositivo mobile, essendo composto da un teleobiettivo da 75mm con risoluzione pari a 10MP, un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare da 12 MP, più una lente anteriore da 32 MP. Lato software, invece, si trova l’ottimizzazione firmata Leica.

Sotto la scocca, poi, figura il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm con frequenza massima pari a 3,2 GHz, seguito da una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 67W e wireless da 50W.

Non manca l’audio stereo, che compone un comparto multimediale non indifferente assieme al pannello AMOLED FullHD+ da 6,36 pollici, caratterizzato dal supporto a Dolby Vision, HDR10+ e refresh rate di 120Hz, per una luminosità di picco pari a 1.900 nits.

Come anticipato, il prezzo scende di quasi 350 euro per portare i 999 euro di listino a 653 euro, ovvero al 35% in meno. Il rivenditore garantisce la consegna in tre giorni e il pagamento deve essere completato con PayPal, carte di credito o Google Pay. Come segnalato da eBay, il venditore italiano ha già venduto 4 Xiaomi 13 nelle ultime 24 ore e, considerato che rimangono soltanto nove unità in magazzino, è proprio il caso di affrettarsi con l’acquisto in caso di interesse!

