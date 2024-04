Xiaomi 13T Pro con Leica (12/512GB): SCONTO 200€

Amazon taglia il prezzo di Xiaomi 13T Pro con uno sconto di 200 euro. Se vuoi acquistare lo smartphone approfittando di un forte risparmio, fallo ora: si tratta di un’offerta a tempo che scadrà presto. Scegli la colorazione che preferisci tra Black, Alpine Blue e Meadow Green.

Xiaomi 13T Pro, uno smartphone top di gamma

Le specifiche tecniche sono da top di gamma: display da 6,67 pollici con pannello AMOLED, risoluzione 2712×1220 pixel e frequenza di aggiornamento da 144 Hz, processore MediaTek Dimensity 9200+ a 4 nanometri con GPU Immortalis-G715, 12 GB di RAM LPDDR5X, 512 GB di memoria interna UFS 4.0, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e ottiche Leica, selfie camera anteriore da 20 megapixel, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, sensore per le impronte digitali nascosto sotto lo schermo, supporto Dual SIM, GPS, NFC, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, certificazione IP68, tecnologia LiquidCool per il raffreddamento e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120 W. Il sistema operativo è Android con interfaccia MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Per altri dettagli consulta la pagina dedicata sull’e-commerce.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Xiaomi 13T Pro al prezzo finale di 699 euro invece di 899 euro come da listino, grazie allo sconto di 200 euro applicato in automatico. Come già anticipato, puoi inoltre scegliere la colorazione che preferisci tra Black (visibile qui sopra), Alpine Blue (di seguito) e Meadow Green, la spesa non cambia.

Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio per chi effettua subito l’ordine. Verificare le tempistiche nella scheda del prodotto: considerando la bontà dell’offerta non fatichiamo a immaginare che possa andare sold out molto presto.