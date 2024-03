Xiaomi 14 e Xiaomi Watch 2 Pro: insieme, in SUPER SCONTO

Segnaliamo l’offerta combo su Amazon che unisce Xiaomi 14 e Xiaomi Watch 2 Pro, proposti insieme in forte sconto rispetto al listino. Si tratta di un’ottima occasione per allungare le mani sui due nuovi dispositivi del marchio, approfittando di un notevole risparmio. Vediamo quali sono i punti di forza del telefono e dell’orologio e perché vale la pena approfittarne finché si è in tempo.

Grande offerta Amazon su Xiaomi 14 e Watch 2 Pro

Partiamo dallo smartphone, che può contare su un comparto hardware di livello assoluto, da top di gamma della categoria. Ci sono il display AMOLED da 6,36 pollici e il processore Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e da 512 GB di memoria interna, senza dimenticare la tripla fotocamera posteriore con ottiche Leica, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e batteria da 4.610 mAh con ricarica rapida HyperCharge da 90 W. Il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Lo smartwatch si basa invece sul sistema operativo Wear OS di Google ed è dotato di caratteristiche avanzate per il monitoraggio della salute e delle sessioni di attività fisica, a partire dal GPS per la geolocalizzazione. Nel suo quadrante nasconde la piattaforma hardware Snapdragon W5+ Gen 1 di Qualcomm. Altre informazioni sono riportate nella descrizione completa.

Grazie al forte sconto di oggi, puoi acquistare il bundle che unisce Xiaomi 14 e Xiaomi Watch 2 Pro al prezzo finale di 1.099 euro. Per risparmiare non servono coupon né codici promozionali: è tutto pronto per metterlo nel carrello.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio entro pochi giorni (verificare le tempistiche esatte nelle schede dei prodotti). Puoi scegliere tra le colorazioni White, Black e Jade Green, la spesa non cambia.