Il nuovo Xiaomi 14 con Watch 2 Pro oggi in SCONTO DI 200€

Segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che propone in bundle il nuovo Xiaomi 14 e l’orologio Xiaomi Watch 2 Pro da mettere al polso con un forte sconto di 200 euro rispetto al listino del produttore. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito. La disponibilità è immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un massimo di due giorni.

Xiaomi 14+Watch 2 Pro: insieme e in offerta

Lo smartphone è la new entry per il catalogo del produttore con specifiche di fascia alta come il display AMOLED da 6,36 pollici, il processore Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con ottiche Leica per l’acquisizione di immagini perfette in ogni ambito, selfie camera frontale da 32 megapixel, sistema Android con personalizzazione HyperOS, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, certificazione IP68, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e ricarica rapida HyperCharge da 90 W per la batteria da 4.610 mAh. Invece, lo smartwatch può contare sul sistema operativo Wear OS, geolocalizzazione precisa, monitoraggio avanzato della salute e dell’allenamento, piattaforma Snapdragon W5+ Gen 1 e design elegante. Tutti i dettagli sono riportati nella descrizione completa del nuovo top di gamma.

Insieme, lo smartphone top di gamma e lo smartwatch sono proposti oggi in sconto di 200 euro rispetto al listino e al prezzo finale di 1.099 euro. La riduzione è applicata in automatico e non è necessario attivare coupon.

Non è tutto: puoi scegliere fra tre colorazioni, Jade Green, Black e White, la spesa finale non cambia. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon che assicura inoltre la consegna gratuita a domicilio entro un paio di giorni.