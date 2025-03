Xiaomi 15 Ultra in KIT speciale con 3 prodotti a prezzo pazzo (Amazon)

Un super acquisto da fare ad occhi chiusi se sei amante della fotografia e vuoi avere dalla tua parte uno smartphone che si trasforma, nel vero senso della parola, in una macchinetta professionale. L’ultra KIT di Xiaomi 15 Ultra è il set che include al suo interno lo smartphone, uno Smartwatch di ultima generazione e l’impugnatura professionale da portare sempre con te. Con la festa delle offerte di primavera su Amazon, ancora per poche ore puoi risparmiare circa 450€ sul prezzo di listino e completare il tuo acquisto con €1.399,90. Non perdere neanche un secondo in più e aggiungi i prodotti al tuo carrello.

Xiaomi 15 Ultra e il suo Ultra KIT che ti fa rimanere senza parole

Sicuramente avrai sentito parlare di Xiaomi 15 Ultra, lo smartphone che è stato lanciato da pochissimo sul mercato e da subito ha ammaliato tutti gli utenti del web. Impossibile non rimanere a bocca aperta quando si ha davanti questo prodotto che ha un’estetica curata nei minimi dettagli ma soprattutto diventa una macchinetta fotografica professionale grazie alle sue lenti firmate LEICA con obiettivi da 200 megapixel e uno zoom ottico che raggiunge i 200 mm. Le sue prestazioni eccezionali, tuttavia, non si fermano qui perché ti offre un processore Snapdragon 8 Elite così come un display ultra luminoso e una batteria che non termina praticamente mai.

Questo prodotto da solo è già un sogno ad occhi aperti ma è pur sempre vero che il kit in questione ti offre anche due dispositivi aggiuntivi che sono:

Xiaomi Watch S4 , lo SmartWatch con ghiera intercambiabile e schermo Amoled super luminoso che monitora la salute, include più di 150 modalità sportive e ti fa dimenticare di doverlo ricaricare grazie ai suoi 15 giorni di autonomia;

, lo SmartWatch con ghiera intercambiabile e schermo Amoled super luminoso che monitora la salute, include più di 150 modalità sportive e ti fa dimenticare di doverlo ricaricare grazie ai suoi 15 giorni di autonomia; l’impugnatura professionale che si aggancia direttamente al tuo smartphone e diventa un mezzo con cui Creare foto e registrare video senza compromessi.

Insomma, con soli 1399,90€ hai l’occasione di portare a casa tre dispositivi di ultima generazione che uniti creano un ecosistema unico e inimitabile. Approfitta subito dello sconto su Amazon e dell’extra ribasso di 100 euro che si attiva direttamente in carrello per acquistare Xiaomi 15 Ultra nella versione Ultra KIT.