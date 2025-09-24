 Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro già in sconto su Amazon
Appena annunciati, i nuovi smartphone Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro sono già in sconto su Amazon: attiva subito il coupon per risparmiare.
Appena annunciati, i nuovi smartphone Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro sono già in sconto su Amazon: attiva subito il coupon per risparmiare.

Neanche il tempo di assistere all’annuncio ufficiale che ecco già le prime offerte dedicate ai nuovi Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro. Basati su piattaforma HyperOS (Android) e con un comparto fotografico potenziato dalle lenti Leica, i due smartphone integrano funzionalità molto interessanti come quelle di intelligenza artificiale e Offline Communication che permette di comunicare anche quando non c’è segnale telefonico o Wi-Fi.

Le offerte di Amazon su Xiaomi 15T e 15T Pro

Partiamo dal modello 15T con display AMOLED da 6,83 pollici, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 12 GB di RAM, 256 o 512 GB di storage, tripla fotocamera posteriore da 50+50+12 megapixel e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. L’opzione più conveniente è senza dubbio quella che propone il bundle con la stampante Photo Printer inclusa in forte sconto. Per la versione 12/256 GB si parte da soli 599 euro (invece di 649 euro) grazie al coupon da attivare. Da considerare anche i 100 euro di extra valutazione dell’iniziativa Trade-In di Xiaomi.

Lo smartphone Xiaomi 15T

La variante Pro ha già uno sconto di 100 euro, sempre tramite coupon, che la porta a 699 euro nel caso del modello 12/256 GB (invece di 799 euro come da listino). La frequenza di aggiornamento dello schermo sale a 144 Hz, la memoria interna massima a 1 TB, sul retro c’è una lente Leica Summilux con zoom ottico 5x, non manca la connettività Wi-Fi 7 e la velocità di ricarica arriva a 90 W.

Lo smartphone Xiaomi 15T Pro

In entrambi i casi c’è la consegna gratis prevista già entro domani. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon. Molto interessante anche la possibilità di vincere due biglietti per le Nitto ATP Finals, partecipando a un concorso organizzato dal brand in qualità di Official Supplier del torneo che andrà in scena a novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

24 set 2025
