Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro già in sconto su Amazon

Neanche il tempo di assistere all’annuncio ufficiale che ecco già le prime offerte dedicate ai nuovi Xiaomi 15T e Xiaomi 15T Pro. Basati su piattaforma HyperOS (Android) e con un comparto fotografico potenziato dalle lenti Leica, i due smartphone integrano funzionalità molto interessanti come quelle di intelligenza artificiale e Offline Communication che permette di comunicare anche quando non c’è segnale telefonico o Wi-Fi.

Le offerte di Amazon su Xiaomi 15T e 15T Pro

Partiamo dal modello 15T con display AMOLED da 6,83 pollici, processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 12 GB di RAM, 256 o 512 GB di storage, tripla fotocamera posteriore da 50+50+12 megapixel e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 67 W. L’opzione più conveniente è senza dubbio quella che propone il bundle con la stampante Photo Printer inclusa in forte sconto. Per la versione 12/256 GB si parte da soli 599 euro (invece di 649 euro) grazie al coupon da attivare. Da considerare anche i 100 euro di extra valutazione dell’iniziativa Trade-In di Xiaomi.

La variante Pro ha già uno sconto di 100 euro, sempre tramite coupon, che la porta a 699 euro nel caso del modello 12/256 GB (invece di 799 euro come da listino). La frequenza di aggiornamento dello schermo sale a 144 Hz, la memoria interna massima a 1 TB, sul retro c’è una lente Leica Summilux con zoom ottico 5x, non manca la connettività Wi-Fi 7 e la velocità di ricarica arriva a 90 W.

In entrambi i casi c’è la consegna gratis prevista già entro domani. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon. Molto interessante anche la possibilità di vincere due biglietti per le Nitto ATP Finals, partecipando a un concorso organizzato dal brand in qualità di Official Supplier del torneo che andrà in scena a novembre.