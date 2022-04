Xiaomi: 2 migliori smartwatch scontati grazie al codice coupon di eBay

In questi giorni e fino al 13 aprile 2022, acquistando su eBay una serie di prodotti Xiaomi potrai applicare un ulteriore sconto del 15% al tuo ordine. Farlo è molto semplice, ti basterà inserire lo speciale codice coupon “ITMIFEST22” prima del check out. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile. Per voi abbiamo scelto i 2 migliori smartwatch Xiaomi.

Come l’eccezionale Xiaomi Mi Watch Lite tuo a soli 50,15 euro, invece di 59 euro. Fai l’affare del giorno e non perderti questa promozione davvero esagerata. Cambia look ogni giorno grazie alle oltre 1000 combinazioni personalizzate. Il suo display touch a colori TFT da 1,4″ rende tutto più chiaro e leggibile, così non ti perderai nemmeno una notifica.

Grazie a questo personal trainer avrai a disposizione fino a 11 modalità di allenamento, sia al chiuso che all’aperto. In questo modo potrai tenere traccia dei tuoi movimenti e dei tuoi progressi in tempo reale. Poniti degli obiettivi specifici e il tuo nuovo Mi Watch Lite farà di tutto per aiutarti a raggiungerli e superarli. Tra l’altro la sua precisione è estrema proprio per il doppio sistema di posizionamento satellitare.

Infine, monitorerai la tua salute grazie ai suoi speciali sensori avanzati. Controlla ogni giorno, al tuo risveglio, la qualità del sonno per capire come è il tuo riposo. Verifica 24 ore su 24 la tua frequenza cardiaca grazie al sensore PPG e condividi i risultati con il tuo medico. Insomma, prenditi a cuore la tua vita e scegli Xiaomi Mi Watch Lite.

2 migliori smartwatch Xiaomi in super sconto su eBay

Gli sconti non piovono dal cielo, ma si attivano grazie ai codici coupon. Come quello di eBay che fino al 13 aprile 2022 sconta di un ulteriore 15% qualsiasi tuo ordine su molti prodotti Xiaomi, fino a un massimo di 50 euro. Basta inserire “ITMIFEST22” prima del check out, direttamente nel carrello.

Come l’elegante Xiaomi Mi Watch tuo a soli 91,80 euro, invece di 107,99 euro. Il suo display ad alta risoluzione da 1,39″ a 326 ppi non sbaglia un colpo. Notifiche, allenamento e salute sono sotto controllo grazie alla funzione Always-on display. Pesa solo 32 grammi, così potrai indossarlo senza nemmeno sentirlo.

Personalizzalo con oltre 100 quadranti per renderlo sempre più compatibile con il tuo outfit. Inoltre la batteria può durare fino a 16 giorni con un utilizzo tipico. Affidati alle 117 modalità di allenamento per migliorarti sotto ogni aspetto e controlla la tua salute con il sensore che monitora la frequenza cardiaca, il sonno e l’ossigenazione del sangue.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.