Xiaomi Alot Router a un prezzo PAZZESCO su eBay

Siete alla ricerca di un ottimo router per espandere o potenziare la vostra rete Wi-Fi domestica o dell’ufficio con semplicità e rapidità? Ecco a voi la promozione ideale su eBay riguardante lo Xiaomi Alot Router AC2350 il cui prezzo scende a 35,99 euro grazie al coupon sconto CASA23 da inserire all’atto del pagamento.

Xiaomi Alot Router AC2350: caratteristiche principali

Si tratta di un router intelligente che supporta velocità fino a 2 Gigabit con antenne AIoT indipendenti, connessione con un solo click per dispositivi Mi Smart. Con i suoi 7 amplificatori di segnale indipendenti, è garantita un’ampia copertura anche attraverso le pareti. La RAM da 128 MB supporta connessioni simultanee per un massimo di 128 dispositivi e garantisce una trasmissione dati stabile e una connettività per ogni dispositivo.

L’antenna AIoT integrata indipendente consente di scoprire automaticamente i dispositivi Mi Smart nelle vicinanze, completare la configurazione della rete in un solo passaggio e accedere a un’ampia gamma di funzioni intelligenti, semplicemente aprendo l’app Mi Home Xiaomi. Il dissipatore di calore in lega di alluminio ad ampia superficie e la pasta termica ad alta conduttività aumentano efficacemente l’efficienza della dissipazione termica. Le prese d’aria di raffreddamento sui coperchi superiore e inferiore forniscono una buona circolazione dell’aria, garantendo il funzionamento affidabile a lungo termine del router.

La CPU Qualcomm supporta comodamente l’inoltro dei dati sia per le porte Gigabit Ethernet che per i segnali WiFi dual band Gigabit, fornendo maggiori capacità di elaborazione e operazioni più stabili. Infine la tecnologia multiutente, multi-input e multiple-output (MU-MIMO) consente a più antenne sul router di servire più dispositivi contemporaneamente e supporta la trasmissione simultanea di dati da più dispositivi, in modo che le basse velocità su un dispositivo non lo facciano influenzare l’esperienza online su altri dispositivi, per un accesso a Internet più fluido.

Non fatevi, quindi, scappare questo meraviglioso Xiaomi Alot Router AC2350 il cui prezzo scende a 35,99 euro grazie al coupon sconto CASA23 da inserire all’atto del pagamento. Consegne rapide in tutte Italia e garantite dal 100% di feedback positivi del venditore su poco meno di 170mila recensioni.

