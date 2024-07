Xiaomi annuncia Watch S4 Sport e Smart Band 9

Insieme agli smartphone pieghevoli MIX Fold 4 e MIX Flip, Xiaomi ha annunciato due dispositivi indossabili. Il Watch S4 Sport è uno smartwatch progettato per le attività outdoor ad alta intensità, come dimostrano le sue caratteristiche “rugged”. Lo Smart Band 9 è invece l’ennesima evoluzione del famoso fitness tracker molto apprezzato dagli utenti.

Xiaomi Watch S4 Sport: specifiche complete

Il nuovo Watch S4 Sport ha una cassa in lega di titanio e un diametro di circa 47 millimetri. Lo schermo AMOLED da 1,43 pollici ha una risoluzione di 466×466 pixel e una luminosità massima di 2.200 nits. Ha ricevuto le certificazioni 5ATM e EN13319, quindi può essere indossato durante le immersioni subacquee fino a 40 metri di profondità. I cinturini sono in gomma, nylon, silicone e lega di titanio.

Queste sono le altre specifiche: 32 MB di RAM, 32 GB di storage, connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Galileo e 4G (eSIM), batteria da 586 mAh e vari sensori: luminosità, temperatura, barometro, bussola, giroscopio, accelerometro e PPG (frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue). Può monitorare oltre 150 attività sportive e i parametri sulla salute, tra cui livello di stress e qualità del sonno. Il sistema operativo è HyperOS. Molto probabilmente arriverà in Italia, dove è già disponibile il Watch S3.

Xiaomi Smart Band 9: specifiche complete

Lo Smart Band 9 ha un design simile al precedente modello e conserva lo schermo AMOLED da 1,62 pollici (192×490 pixel). Il fitness tracker ha ricevuto la certificazione 5ATM. Può monitorare oltre 150 attività sportive e vari parametri sulla salute (frequenza cardiaca, qualità del sonno, livello di stress, pressione e ossigeno nel sangue).

La connettività è garantita dai moduli Bluetooth 5.4 e NFC. La batteria da 233 mAh offre un’autonomia fino a 21 giorni. Il sistema operativo è HyperOS. Il dispositivo può controllare la fotocamera dello smartphone e la riproduzione musicale. Oltre al modello con telaio in metallo c’è una versione speciale in ceramica. Quasi sicuramente arriverà in Italia e sostituirà lo Smart Band 8.