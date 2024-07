Xiaomi sfida Samsung con MIX Fold 4 e MIX Flip

Xiaomi ha annunciato i nuovi MIX Fold 4 e MIX Flip durante un evento organizzato in Cina. Il primo è uno smartphone pieghevole con design simile al Samsung Galaxy Z Fold6. Il secondo, novità assoluta per il produttore cinese, ha invece un design a conchiglia come il Galaxy Z Flip6. Per entrambi sono stati utilizzate tecnologie avanzate che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Non è noto se e quando arriveranno in Italia.

Xiaomi MIX Fold 4: specifiche complete

Lo Xiaomi MIX Fold 4 ha uno spessore di soli 4,59 millimetri quando aperto e di 9,47 millimetri quando chiuso. Il peso è 259 grammi. Per il meccanismo della cerniera sono stati usati acciaio, carbonio e ceramica. Lo schermo interno ha una diagonale di 7,98 pollici (2488×2224 pixel), mentre quello esterno ha una diagonale di 6,56 pollici (2520×1080 pixel), entrambi con refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz.

Queste sono le altre specifiche: processore Snapdragon 8 Gen 3, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0, quattro fotocamere posteriori con ottiche Leica da 50, 12, 50 e 10 megapixel (principale, ultra grandangolare, teleobiettivo con zoom 2x e teleobiettivo a periscopio con zoom 5x), fotocamere frontale interna ed esterna da 20 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, GPS, Galileo, NFC e satellite, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, batteria da 5.100 mAh con ricarica rapida da 67 Watt e wireless da 50 Watt. Il sistema operativo è HyperOS basato su Android 14.

Xiaomi MIX Flip: specifiche complete

Lo Xiaomi MIX Flip ha uno schermo interno da 6,86 pollici (2912×1224 pixel) con refresh rate variabile (1-120 Hz) e uno schermo esterno da 4,01 pollici (1392×1208 pixel) con refresh rate fino 120 Hz. Il processore è lo stesso del MIX Fold 4. Sono presenti 12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0.

Queste sono le altre specifiche: due fotocamere posteriori con ottiche Leica da 50 megapixel (principale e teleobiettivo con zoom 2x), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, GPS, Galileo e NFC, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, batteria da 4.780 mAh con ricarica rapida da 67 Watt. Il sistema operativo è HyperOS basato su Android 14.