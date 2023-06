Xiaomi Book S: il tablet 2.5K da 12.4" CROLLA al minimo storico

Se sei alla ricerca di un dispositivo portatile ad alte prestazioni che ti consenta di lavorare e divertirti ovunque ti trovi, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta incredibile su Amazon per il tablet Xiaomi Book S.

Questo straordinario dispositivo, dotato di un display da 12.4″ e una risoluzione 2.5K, è disponibile al prezzo imbattibile di soli 459 euro, invece dei soliti 699,99 euro. Approfitta di questo minimo storico e scopri tutte le fantastiche caratteristiche che il Xiaomi Book S ha da offrire.

Xiaomi Book S: una bestia di tablet per studio, lavoro e intrattenimento

Uno dei punti di forza di questo tablet è la presenza del sistema operativo Windows 11, ottimizzato per garantire un’interazione ottimale con dispositivi 2-in-1 come il Xiaomi Book S. Che tu preferisca utilizzare la tastiera, il trackpad, il controllo touch o la Xiaomi Smart Pen inclusa, avrai un’esperienza sorprendente che ti avvicinerà ancora di più a ciò che ami fare sul tuo dispositivo.

Xiaomi Book S è alimentato dal processore Snapdragon 8cx Gen 2, un’innovazione nel campo dei notebook. Questo processore ARM a 64 bit Qualcomm, basato su un processo di produzione a 7 nm, offre prestazioni eccezionali e una durata della batteria di altissimo livello. Potrai affrontare compiti intensivi, goderti sessioni di gioco fluide e lavorare senza interruzioni, tutto grazie alle potenti prestazioni di questo dispositivo.

Lo schermo touchscreen da 12.4″ del Xiaomi Book S è semplicemente sbalorditivo. Con un aspect ratio da 16:10, potrai visualizzare più informazioni sullo schermo, mentre la risoluzione WQHD+ di 2560×1600 ti regalerà immagini dettagliate e mozzafiato. La gamma di colori che copre il 100% dello standard DCI-P3 offre colori vivaci e realistici, mentre la luminosità fino a 500 nit garantisce una visione chiara anche in ambienti luminosi.

Per quanto riguarda la comunicazione, Xiaomi Book S è dotato di una fotocamera anteriore che registra video a 1080p e due microfoni con tecnologia ECNS, cancellazione dell’eco e soppressione del rumore. Le tue videoconferenze saranno ancora più coinvolgenti e di alta qualità. Inoltre, i due potenti altoparlanti offrono un’esperienza audio stereo immersiva, che ti permetterà di partecipare alle call, guardare video o ascoltare la tua musica preferita con un audio di qualità superiore.

La durata della batteria è un aspetto fondamentale per i professionisti che sono sempre in movimento. Con il Xiaomi Book S, potrai concentrarti su ciò che è importante per tutta la giornata, grazie a una batteria che dura fino a 13,4 ore. Inoltre, il caricabatterie rapido ultracompatto da 65 W GaN ti permette di ricaricare il dispositivo in modo rapido ed efficiente.

Leggero e portatile, il tablet è progettato per accompagnarti ovunque tu vada. Il corpo in lega di alluminio/magnesio è resistente e robusto, garantendo la massima protezione per il tuo tablet. Con uno spessore di soli 2,35 cm e un peso di 680 grammi, puoi portarlo con te in modo comodo e senza fatica.

La connettività non è infine un problema. Grazie alla porta USB-C ad alta velocità, potrai caricare il dispositivo e collegarlo a un display Ultra HD 4K con un solo cavo. Inoltre, hai a disposizione un jack da 3,5 mm per collegare le tue cuffie preferite e uno slot per scheda TF per espandere ulteriormente la capacità di archiviazione del tuo tablet.

Se sei un professionista sempre in movimento che cerca un dispositivo portatile ad alte prestazioni, Xiaomi Book S è la scelta perfetta per te. Approfitta dell’offerta eccezionale su Amazon e acquista questo straordinario tablet al prezzo crollato di 459 euro invece di 699,99 euro, il migliore di sempre. Non perdere l’opportunità di avere un dispositivo versatile, potente e affidabile come questo ad un prezzo così conveniente.

