Xiaomi Book S: il tablet al prezzo minimo storico

Ottima occasione per chi cerca un tablet di alto profilo: Xiaomi Book S con sistema operativo Windows 11 (modalità S) è disponibile oggi al prezzo minimo storico su Amazon. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività, ma anche alla navigazione e all’intrattenimento multimediale.

Tablet con Windows 11: l’occasione Xiaomi Book S

Ecco quali sono le sue specifiche tecniche più importanti: display da 12,4 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel e supporto a Smart Pen per scrivere o disegnare a mano libera, processore Qualcomm Snapdragon 8cx con CPU octa core e GPU Adreno 680, 8 GB di RAM LPDDR4X, SSD da 256 GB, lettore di schede microSD fino a 512 GB, fotocamere da 13 megapixel (posteriore) e 5 megapixel (frontale), due microfoni integrati, altoparlanti stereo, Wi-Fi dual band, bluetooth 5.1 e grande autonomia con ricarica rapida. Nulla è lasciato al caso nemmeno per quanto riguarda il design: lo spessore è pari a soli 8,95 millimetri, il peso si attesta a 720 grammi. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Xiaomi Book Sal prezzo di 549,99 euro invece di 699,99 euro come da listino, con un risparmio di ben 150 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita in un solo giorno: se lo ordini subito, domani sarà a casa tua.

Per trasformarlo in un laptop adatto alla produttività è sufficiente affiancargli una tastiera Bluetooth: ognuno scelga il modello che preferisce.

