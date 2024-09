Xiaomi Buds 3: con maxi sconto Amazon tue a soli 28,99€

Le cuffie bluetooth Xiaomi Buds 3 sono un’ottima soluzione per ascoltare la tua musica in giro con un set che ti garantisce connessione di qualità, una lunga durata della batteria e una forte cancellazione del rumore. Oggi puoi acquistarle in sconto su Amazon a soli 28,99 euro, ma devi sbrigarti perché stanno andando a ruba.

Xiaomi Buds 3: qualità e funzionalità al tuo servizio

Queste cuffie mettono insieme stile, tecnologia e qualità sonora. L’elegante finitura Gloss White permette di adattarle facilmente a qualsiasi stile, mentre sfrutti una tecnologia all’avanguardia che comprende il Bluetooth 5.2 per una connessione stabile e veloce e la cancellazione attiva del rumore fino a 40dB, che elimina facilmente i rumori di fondo.

La durata della batteria è molto interessante perché, considerando l’uso combinato con la custodia di ricarica, puoi avere fino a 32 ore di riproduzione, in modo che tu possa usarle tutta la giornata e ben oltre. La custodia supporta anche la ricarica wireless, così da rendere il processo ancora più comodo e immediato.

Le cuffie sono infine resistenti all’acqua e alla polvere, così che tu possa usarle anche mentre ti alleni senza preoccupazioni. Insomma, un prodotto di qualità che racchiude tecnologie di ultima generazione e un’ottima fattura sonora: acquista adesso le Xiaomi Buds 3 a soli 28,99 euro.