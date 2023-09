Xiaomi F2 43" Smart Fire TV qualità 4K e tutte le app che ami (-100€)

Acquistare un televisore di ultima generazione non è mai stato così semplice. Non solo se scegli il modello giusto hai tutto a portata di mano ma puoi godere anche di una qualità superiore. Ne è l’esempio lampante la Xiaomi F2 Smart Fire TV da 43 pollici che non ti fa scendere a compromessi.

Con sistema Fire TV ossia quello di Amazon integrato al suo interno ne hai per tutti i gusti. Cosa aspetti? Se avevi intenzione di acquistarne una, collegati ora su Amazon per approfittare di uno sconto da 100€ e pagarla appena 299€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi F2 Smart Fire TV da 43 pollici: tutti i dettagli su questo prodotto

Super sottile e moderna, Xiaomi F2 Smart Fire TV è una vera e propria bomba che aspetta di arrivare in casa tua. Eccezionale sotto tutti i punti di vista ti consente di avere una visione perfetta dei contenuti che più ami con zero problemi.

Conta che il pannello ha una risoluzione 4K ultra HD che viene ulteriormente impreziosita dall’HDR10. La caratteristica più interessante è l’assenza di bordi metallici per una visione che raggiunge i limiti del possibile e sembra ancora più ampia.

Come ti anticipavo, poi, ha un sistema operativo Amazon ossia Fire TV. All’interno trovi tutte le app che più ami ma anche uno store attraverso cui puoi scaricare giochi, servizi streaming e tanto altro ancora.

Se tutto questo non ti basta sappi che anche il telecomando è avanzato. Con microfono integrato ti fa interpellare Amazon Alexa per qualsiasi questione e ottenere sempre ciò che vuoi.

Collegati al volo su Amazon dove puoi acquistare la tua Xiaomi F2 Smart Fire TV da 43 pollici a soli 299€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.