Xiaomi Fire TV da 43 pollici: il modello 2026 è già in OFFERTA

Un’occasione da cogliere per rinnovare il salotto con una Smart TV versatile e completa: oggi in offerta a tempo su Amazon, il modello 2026 della Xiaomi TV F da 43 pollici scende a soli 259 euro. Un risparmio concreto, per un televisore moderno e ricco di funzioni intelligenti, pronto per lo streaming da tutti i servizi come Netflix, Prime Video, DAZN, RaiPlay, Disney+, YouTube, NOW e così via.

Amazon mette in offerta Xiaomi Fire TV 43 2026

Ha in dotazione un pannello 4K Ultra HD con supporto alle tecnologie HDR10 e HLG per mostrare immagini nitide e colori brillanti. Sul fronte audio va invece segnalata la presenza dei sistemi Dolby Audio, DTS-HD e DTS Virtual:X per un suono coinvolgente e definito. Lato software c’è la piattaforma Fire TV e ogni cosa può essere gestita tramite comandi vocali grazie all’assistente Alexa incorporato nel telecomando. Completano la scheda delle caratteristiche il design elegante con cornici sottili, la connettività Wi-Fi e Bluetooth e il supporto ad AirPlay per i dispositivi Apple. Le porte presenti sono tre HDMI, una USB e lo slot Ethernet. Per maggiori informazioni dai uno sguardo alla descrizione completa.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di oggi e acquista Xiaomi Fire TV 43 2026 al prezzo di soli 259 euro. Non ci sono coupon da attivare, la riduzione della spesa è automatica, applicata direttamente dall’e-commerce.

La consegna è gratuita e veloce con Amazon: se lo ordini adesso, il televisore arriverà a casa tua in pochi giorni con la spedizione gratuita. Attenzione: trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe andare sold out in fretta.