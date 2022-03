Xiaomi Haylou RS4 Plus: smartwatch TOP a prezzo stracciato

Il nuovo Xiaomi Haylou RS4 Plus è finalmente disponibile all’acquisto. In occasione del lancio globale, su Aliexpress è possibile acquistare l’attesissimo smartwatch ad un prezzo promozionale, a partire da circa 45€.

Si tratta del nuovo smartwatch di Haylou, brand di proprietà di Xiaomi che sfida i grandi marchi con dispositivi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Il nuovissimo RS4 Plus non fa eccezione, portando caratteristiche da top di gamma su un prodotto da meno di 50 euro.

Haylou RS4 Plus monta un display AMOLED da 1.78 pollici in risoluzione 368 x 448, con una densità di pixel piuttosto alta per uno smartwatch. Il vetro che ricopre il display è leggermente curvo ai bordi, conferendo un certo appeal estetico all’orologio, l’unico tasto disponibile si trova lungo il bordo destro ed è utile per accendere/spegnere il dispositivo e tornare alla home page.

Il sistema operativo sviluppato da Haylou si integra alla perfezione con gli smartphone Android (da Android 6 in poi), ma anche con gli iPhone di ultima generazione (da iOS 11 in poi).

Xiaomi Haylou R4S Plus: 105 Sport e super Autonomia

L’interfaccia di sistema permette di tracciare fino a 105 attività sportive differenti, registrando i progressi e aiutando a migliorare la propria performance sportiva. Lo smartwatch è dotato di una serie di sensori di movimento, in grado di tracciare l’esercizio fisico e restituire dei dati piuttosto accurati a fine allenamento. Non può mancare il sensore per la frequenza cardiaca e c’è anche la misurazione SpO2, che rileva il livello di ossigeno presente nel sangue.

Haylou RS4 Plus controlla anche la temperatura corporea e il sonno, tenendo traccia della qualità dello stesso e fornendo consigli per migliorare il proprio riposo notturno. Il produttore dichiara fino a 28 giorni di autonomia con una sola carica della batteria da 230 mAh, con almeno 10 giorni se si fa un uso intenso del dispositivo e delle sue funzioni.

Nel corso della presentazione ufficiale, Haylou RS4 Plus è stato paragonato ad Amazfit GTS 2 mini, smartwatch prodotto da Huami e dotato di caratteristiche tecniche simili. Rispetto al GTS, il nuovo RS4 Plus monta un display più ampio, risoluto e con un refresh rate ben più elevato. Inoltre, il nuovo modello è in grado di tracciare circa 40 sport in più rispetto al dispositivo Huami ed è compatibile con lo standard Bluetooth 5.1.

La differenza più marcata tra i due smartwatch la vediamo nel prezzo di vendita, Amazfit GTS 2 Mini si trova su Amazon a circa 89€, un prezzo raddoppiato rispetto al nuovo indossabile di Haylou, che del resto offre specifiche e funzionalità migliori.

Da oggi il nuovo Xiaomi Haylou RS4 Plus è finalmente disponibile su Aliexpress a partire da 45,30€, un prezzo promozionale in occasione del lancio globale di questo nuovo modello.

