Xiaomi: il cavatappi elettrico è una GENIALATA (26€)

Ci sono alcuni prodotti di Xiaomi che, se non li conosci, non li apprezzi. Proprio come questo cavatappi elettrico del brand Huohou: una genialata che nasce proprio sotto l'ala del colosso cinese, basta un giro su Google per scoprirlo.

La cosa interessante di queste chicche è che, una volta scoperte, ne apprezzi l'incredibile equilibrio fra qualità e prezzo. Il dispositivo che ti salverà dalla rottura dei tappi delle bottiglie di vino, ora da Amazon lo prendi in sconto a 26,99€ con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: il cavatappi elettrico è uno spettacolo

Togli l'involucro protettivo, metti il dispositivo sul tappo – ancora inserito nella bottiglia – premi un pulsante e in un attimo il tappo sarà stato rimosso. Niente briciole di sughero, niente cadute rovinose all'interno della bottiglia stessa, niente sforzi assurdi e – soprattutto – niente rischi di farti male con un attrezzo classico.

Oltre a tutto questo, il gioiellino del colosso cinese è anche incredibilmente bello sotto il punto di vista estetico, ma non solo. Infatti, è anche dotato di una batteria integrata: quando è scarica, dovrai semplicemente ricaricarla attraverso la porta USB, non cambiarla!

Perfetta come idea regalo, è lo strumento che tutti dovremmo avere in casa: bello e utilissimo, soprattutto. Il cavatappi di Xiaomi lo trovi su Amazon a in sconto a 26,99€ con spedizioni rapide e gratis.

Attento però: solitamente, quando torna disponibile all'acquisto, finisce molto velocemente. Se, quando proverai a completare l'acquisto, non fosse disponibile, riprova in un secondo momento: sicuramente, le scorte sono termiante.