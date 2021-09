Xiaomi: la sua camera di sorveglianza è super economica

La favolosa telecamera di sicurezza di Xiaomi è in promozione su Amazon ad appena €29,99. Con le spedizioni Prime la ricevi praticamente in un giorno lavorativo per mettere fin da subito in sicurezza la tua casa.

Xiaomi torna all'attacco, questa volta con la sua Mi 360° Camera

Avere un occhio in più in casa non fa mai male. Se vuoi mettere in sicurezza il tuo appartamento, non puoi non acquistare questo gioiellino prodotto da Xiaomi. Con le sue dimensioni ridotte e il suo aspetto semplice, lo posizioni praticamente dove vuoi. In questo modo né dai nell'occhio né sei obbligato a dover affrontare un acquisto più importante.

Con la sua lente registra video in 1080 pixel così da non farti scappare neanche un dettaglio. Infatti ti basta scaricare l'applicazione sullo smartphone per poter vedere tutto ciò che accade all'interno della tua casa anche quando sei lontano chilometri e chilometri. In particolar modo ti faccio sapere che presenta un sistema di rilevamento umano con intelligenza artificiale che rileva ogni anomalia e invia al tuo smartphone un avviso istantaneo così da permetterti di visionare ciò che sta accadendo.

Non manca all'appello neanche l'audio bidirezionale che è una vera chicca perché ti permetti interagire con chi si trova nella tua abitazione anche se non sei lì fisicamente. Questa telecamera di Xiaomi, infine, è compatibile altresì con gli assistenti vocali come Google e Amazon Alexa e conta tra le sue caratteristiche una serie di LED a infrarossi che rendono la visione notturna migliorata.

Acquista subito questo prodottino su Amazon a soli €29,99. Lo ordini e lo ricevi in appena 1 o 2 giorni lavorativi se possiedi un abbonamento Prime. Se invece sei cliente standard, non perdere la consegna gratuita presso i punti di ritiro.