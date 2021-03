Xiaomi, le Earbuds Basic 2 diventano ultra-low cost

Per la chiamata o per la musica, per lo studio o per il lavoro, per la passeggiata o per la concentrazione, per l’allenamento o per la DaD: bastano 15,99 euro (ancora per poche ore) per far propri gli Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Lo sconto, solo per la giornata di oggi, raggiunge il 20%.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Formato compatto, accoppiamento automatico, vestibilità comoda e massima ergonomia: gli auricolari Xiaomi senza fili sono la soluzione di qualità che sposa il basso prezzo, rendendo del tutto accessibile l’utilizzo di auricolari senza fili su smartphone di nuova generazione o su laptop – ove i fili diventano più che altro un impiccio in fase di scrittura.

L’unità audio da 7,2 mm è dotata di frequenze medie e basse, grazie a numerosi perfezionamenti apportati da esperti di acustica, e di tecnologia DSP per la cancellazione del rumore, che filtra i rumori ambientali e garantisce una qualità audio cristallina.

La connettività Bluetooth 5.0 garantisce massima stabilità di collegamento, mentre un doppio click sull’auricolare abilita anche l’assistente vocale. 4 ore di utilizzo continuativo, 12 ore di utilizzo con custodia di ricarica: una giornata intera di lavoro garantita, insomma. Il prezzo di 15,99 euro, di fronte a queste caratteristiche, diventa una concreta occasione di risparmio.