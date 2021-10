Xiaomi Mi 10T Lite: supporto al 5G e caratteristiche ottime (PROMO)

Un bel telefono nuovo ci sta tutto, soprattutto se il tuo ha iniziato ad abbandonarti. Nel capire cosa vuoi dal tuo nuovo smartphone, non ti soffermare subito sul brand me bensì sulla scheda tecnica. Se ad esempio sei in cerca di un ottimo dispositivo a prezzo contenuto, non puoi che fiondarti su Xiaomi Mi 10T Lite che ti mette a disposizione praticamente tutto.

Disponibile su Amazon in promozione, lo fai diventare tuo a soli 245,00€, un prezzo veramente sconvolgente. Io ti consiglio di approfittare dell'offerta e ordinarlo subito, le spedizioni sono gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi 10T Lite: non gli manca nulla

Con un display veramente ampio e delle caratteristiche degne di nota, lo Xiaomi Mi 10T Lite è uno smartphone che non ti lascia deluso. Disponibile in colorazione Rose Gold Beach è veramente bello anche a vedersi ma nelle mani, credimi, ti regala un'esperienza di qualità.

Il pannello montato non solo ha un'ampiezza di 6,67 pollici ma è anche il Full HD+. Praticamente tra i palmi delle mani avrai un piccolo cinema portatile su cui non solo potrai scorrere tra le applicazioni in un solo tocco, ma potrai goderti altresì video e contenuti streaming in qualità ottimizzata.

Come processore non poteva non mancare un Qualcomm Snapdragon che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria che ti permettono di avere un'autonomia più che eccellente. Anche la batteria da 4820 mAh non è da sottovalutare visto che ti fa stare una giornata fuori casa senza problemi.



Per completare l'esperienza sono presenti anche una quad camera posteriore, la connettività 5G e Amazon Alexa integrata.

Insomma, cosa vorresti di più? Allora approfitta della promozione su Amazon e fai tuo Xiaomi Mi 10T Lite a soli 245,00€.