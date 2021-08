Xiaomi Mi 11 Lite: OFFERTA della domenica (-21%)

Xiaomi Mi 11 Lite è in promozione su Amazon: con il ribasso del 21% risparmi subito 72,90€ e lo paghi appena 277,00€, un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio Italia.

Le specifiche di Xiaomi Mi 11 Lite: lo smartphone che sarà tuo

Xiaomi Mi 11 Lite è uno smartphone di fascia media che non ti fa pentire dell'acquisto. Con la sua scheda tecnica ti soddisfa in tutto e per tutto, soprattutto se vuoi un ottimo dispositivo ma non vuoi spendere una grossa cifra.

Ha un display da 6,55 pollici che ti offre il massimo della visione. Infatti lo puoi utilizzare finanche per guardare contenuti in streaming perché con il pannello AMOLED e la risoluzione elevata ti sembrerà di essere davanti a uno schermo da cinema.

Al suo interno non manca un processore Qualcomm Snapdragon che con i suoi 6 GB di RAM e i 128 GB di memoria di archiviazione ti fa volare in modo strepitoso. Apri app in background, salva tutti i dati che vuoi e molto altro ancora.

Non manca all'appello un comparto fotografico di ultima generazione con una tripla fotocamera corredata di Intelligenza Artificiale e un sensore principale da 64 megapixel. Anche i selfie vengono a regolare d'arte.

Infine non farti scappare la mega batteria da 4250 mAh che non solo ti offre un'autonomia quotidiana ma si ricarica persino in modo rapido. Con i 33 W di potenza ritorni operativo in pochissimo.

Acquista subito il tuo Xiaomi Mi 11 Lite su Amazon a soli 277,00€. Lo acquisti e lo ricevi in qualche giorno lavorativo. Hai le spedizioni gratuite sia se sei membro Prime che cliente standard.

Infine, se vuoi lo paghi anche a rate a Tasso Zero scegliendo Confidis come modalità di pagamento,