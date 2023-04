Xiaomi Mi Band 3 Activity: semplicità complessa a soli 19€

Xiaomi Mi Band 3 Activity è la smartband ideata per chi cerca funzionalità precise in un dispositivo indossabile essenziale. Grazie allo schermo tattile OLED da 0,78 pollici ti concentrerai solo sulle informazioni e sui dati di questo device. Una volta al polso dimenticherai di averlo tanto è leggero. Il suo cinturino in morbido silicone anallergico si adatta perfettamente. Fai l’acquisto a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro.

Questa super offerta la trovi solo su Amazon, il colosso dello shopping online dove trovi tutto a prezzi sempre eccezionali.

Xiaomi Mi Band 3 Activity: la perfezione essenziale fatta a smartband

Con Xiaomi Mi Band 3 Activity ti assicuri una smartband perfetta ed essenziale. Grazie al suo ampio touch screen OLED visualizzi messaggi, chiamate in entrata e tantissimo altro direttamente sullo schermo, anche sotto la luce intensa del sole. Impermeabile all’acqua, ti permette di nuotare fino a 50 metri di profondità. La batteria dura circa 20 giorni anche misurando regolarmente frequenza cardiaca, qualità del sonno, conteggio step e controllo sedentario.

Acquistala subito su Amazon a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro.

