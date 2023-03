Xiaomi Mi Band 8 appare nelle prime foto non ufficiali

La linea di fitness tracker Mi Band firmata Xiaomi è certamente tra i dispositivi più venduti dal marchio cinese, assieme alla gamma di smartphone Xiaomi 13 arrivata in Europa nelle ultime settimane. È naturale, dunque, che i veri fan dell’azienda siano in attesa del debutto del nuovo modello Mi Band 8 (o Xiaomi Smart Band 8), di cui recentemente sono trapelate le prime fotografie e alcuni dettagli tecnici.

Come sarà Xiaomi Smart Band 8?

A rivelare a sorpresa le prime fotografie è stato il portale asiatico The Go Android, il quale ha scovato gli scatti pubblicati dall’NRRA in Corea del Sud. La National Radio Research Agency, che si occupa dei controlli antecedenti la commercializzazione dei dispositivi elettronici, ha difatti caricato online la foto che vedete qua sotto.

In essa si può vedere il nucleo del dispositivo, ovvero il tracker in sé con la tradizionale forma a pillola, e due parti del cinturino che non avvolgono il device formando un cinturino completo. Anzi, sembra proprio che l’attacco sia a incastro o magnetico, in maniera simile a quanto visto su altri smartwatch del medesimo brand, tra cui Xiaomi Smart Band 7 Pro e Redmi Watch 3.

I primi dettagli tecnici

Venendo ai primi dettagli tecnici già confermati dallo stesso ente, il fitness tracker in questione è noto con il numero di modello M2239B1, si presenta con una batteria da 3,87 volt e con il supporto a Bluetooth 5.1. Quest’ultimo dettaglio è particolarmente interessante in quanto la Mi Band 7 è approdata con Bluetooth 5.2.

Le funzionalità implementate quali saranno? Al momento mancano indiscrezioni interessanti, ma possiamo aspettarci con sufficiente certezza il monitoraggio della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue, del sonno e dell’attività per oltre 100 sport differenti.