Xiaomi Mi Bedside Lamp 2: il tuo alleato notturno (-20%)

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 è una lampada da comodino che costa soli 40,02€ su Amazon. Il ribasso del 20% rende il prezzo di base più conveniente mediante un piccolo sconto di 9,97€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Luce notturna, soffusa o colorata: Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Avere una luce smart in camera da letto è sempre ottimo. Nonostante questo prodotto di Xiaomi sia stato pensato per un comodino, può essere posizionato in qualunque stanza si voglia rendendo ogni ambiente della casa potenzialmente unico. Di piccole dimensioni e potente, il device è un toccasana per chi ama l'illuminazione smart.

Disponibile in questa colorazione bianca, la lampada di Xiaomi può essere controllata mediante la superficie sensibile al tocco, l'applicazione Mi Home App o, ancora, servendosi di un assistente intelligente se si ha in casa. È infatti compatibile con Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit.

Attraverso le tecnologie implementate all'interno, la luce può essere modificata sia in termini di luminosità che di colore. Dunque evince che è dimmerabile e può raggiungere fino ai 400lm di luminosità. In merito alla temperatura del colore, invece, è possibile scegliere il livello desiderato in una gamma cromatica che varia tra i 1700 ai 6500k.

Nel caso in cui, infine, ci si sentisse ispirati, la luce potrà essere impostata sulla modalità colore per dare un tocco di brio all'ambiente.

