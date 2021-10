Xiaomi Mi Box S 4K: guarda che SUPER SCONTO (-20€)

Piccolo, ma potente, molto potente: Xiaomi Mi Box S 4K è tutto ciò che ti serve per portare nel tuo salotto un'esperienza multimediale di alto livello, anche se il tuo televisore non è Smart. Lo colleghi alla TV e a Internet, poi il gioco è fatto, puoi iniziare a vedere film, serie, show e partite in altissima definizione. Oggi lo puoi comprare approfittando di un forte sconto su eBay.

Il giorno giusto per comprare Xiaomi Mi Box S 4K

Costruito sulla solida base della piattaforma software Android TV, garantisce il pieno accesso a tutte le applicazioni per lo streaming: Netflix, YouTube, DAZN, Spotify, Prime Video, Disney+ e RaiPlay solo per fare alcuni esempi. In dotazione il telecomando con microfono integrato per impartire comandi vocali all'Assistente Google. Non manca poi la tecnologia Cast (la stesso dei Chromecast) per il trasferimento dei contenuti in modalità wireless, dallo smartphone, tablet o computer al televisore. Per tutti gli altri dettagli fare riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di approfittare di questo forte sconto e acquistare Mi Box S 4K al prezzo di soli 49,90 euro con spedizione gratuita (da listino Xiaomi costa 69,99 euro). Il prodotto si trova in Italia e l'affidabilità del venditore è garantita dagli oltre 145.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay.