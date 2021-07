Xiaomi Mi Box S 4K oggi in SUPER SCONTO su eBay

Lo colleghi a qualsiasi televisore o monitor e lo trasformi immediatamente in una Smart TV: il set-top box di Xiaomi, modello Mi Box S, oggi è acquistabile approfittando di un super sconto su eBay. La spedizione è immediata e gratuita, l'affidabilità del venditore garantita dagli oltre 140.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti.

Che occasione Mi Box S: offerta imperdibile su eBay

Basato sul sistema operativo Android TV, offre l'accesso a tutte le più importanti piattaforme per lo streaming di film, serie TV, show e musica: Netflix, Prime Video, Infinity, NOW, TIMVISION, Disney+, Rai Play, Spotify, YouTube Music e così via. In dotazione il telecomando con microfono integrato per impartire comandi vocali all'Assistente Google. Garantito il pieno supporto al 4K. Se hai bisogno di altri dettagli, li trovi nella scheda del prodotto.

A prezzo pieno, sullo store di Xiaomi, il Mi Box S costa 69,99 euro, ma oggi su eBay lo paghi soltanto 44,90 euro inserendo il coupon “YITAO1YNXBNL9SQM” (senza virgolette) alla conferma dell'ordine. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire.