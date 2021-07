Occhiali con filtro per la luce blu: bastano 12€

Quando sarai in spiaggia con i tuoi occhiali da sole, ti godrai il tuo tempo e il caldo sulla pelle. Quando sarai in mezzo ad una giornata di trekking con i tuoi occhiali da sole, ti godrai il tuo tempo ed i profumi della natura. Quando sarai in bicicletta per una sgambata di mezza estate con i tuoi occhiali sportivi, ti godrai il tuo tempo e il vento sulla pelle. Ma allora perché non dotarti dei giusti occhiali anche quando i tuoi occhi sono maggiormente sotto sforzo e non puoi più goderti il tuo tempo per quella sensazione di fatica che ti porti apprezzo per ore anche dopo aver spento il pc?

Un paio di occhiali con lenti in grado di filtrare la cosiddetta “luce blu” consentono di proteggerti durante le ore di studio e lavoro, rilassando notevolmente la vista grazie alla capacità di ridurre l'esposizione dell'occhio alla quota di luce più affaticante: acquistare un paio di questi occhiali significa investire in benessere. Non è questione di miopia, di diottrie o quant'altro, anzi: soprattutto chi non porta gli occhiali (e può dunque scegliere) ne potrà trarre i maggiori benefici.

Occhiali con filtro luce blu

La soluzione non è certo complessa: bastano 12,74 euro per un occhiale con filtro contro la luce blu, la cui funzione è identica a quella delle lenti polarizzate degli occhiali da sole: filtra la quota di luce che può arrecare fastidio agli occhi e protegge per rendere più piacevoli le tue ore. Gli occhiali con filtri contro la luce blu sono ormai estremamente diffusi, comodi da indossare e semplici nel design per adattarsi ad ogni forma del viso. Il modello Vimbloom è oggi in sconto e porta il prezzo ad un livello prossimo al minimo storico per questo tipo di protezioni.

Disponibile in ogni tipo di colorazione, ma con alcuni punti fermi su ogni modello disponibile: design classico, leggerezza massima e lenti filtranti per garantire massimo benessere di fronte al display. Pensa oggi alle ore che passerai così durante la prossima stagione fredda e porta sulla tua scrivania gli occhiali con filtro. Poi dimenticatene e goditi l'estate, ben sapendo che una volta posati gli occhiali da sole ce ne saranno altri pronti a proteggere la tua vista, il tuo benessere e il tuo tempo.