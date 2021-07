Il tablet Android economico che cerchi è in SCONTO su Amazon

Se sei alla ricerca di un tablet economico da portare con te in vacanza, sei nel posto giusto: qui è dove trovi il modello di Facetel proposto oggi su Amazon con il 34% di sconto sul prezzo di listino. Un dispositivo con schermo da 10 pollici (1280×800 pixel) e sistema operativo Android, pienamente compatibile con i servizi Google e tutte le applicazioni distribuite su Play Store. Cosa chiedere di più?

Cerchi un tablet Android da 10 pollici economico? Eccolo

Integra un processore octa core MediaTek, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (con possibilità di espansione tramite schede microSD fino a 128 GB). Ci sono anche una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una frontale da 5 megapixel per le videochiamate. Ciliegina sulla torta la batteria da 8.000 mAh per una grande autonomia. Trovi tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Le recensioni lasciate dai clienti che l'hanno già acquistato sono estremamente positive: 4,4/5 stelle. Oggi puoi acquistare il tablet Android da 10 pollici di Facetel al prezzo di soli 92,55 euro invece di 139,98 euro come da listino nella colorazione Oro. In alternativa, c'è anche la versione in Nero, la spesa non cambia.