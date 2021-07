Komene: comodità, ergonomia e risparmio, tutto in uno

Tornano gli sconti sulle sedie ergonomiche da ufficio di Komene e tornano così le opportunità che profumano di Prime Day. Prime Day, esatto: lo sconto torna per 24 ore ad essere esattamente quello sperimentato lo scorso giugno durante le 48 ore degli sconti pazzi di Amazon, creando così una improvvisa opportunità per tutti coloro i quali stanno cercando la miglior sistemazione per le proprie ore di studio e lavoro post-estive.

Komene, la tua nuova seduta

Nelle immagini della sedia da ufficio Komene c'è già tutto quel che serve per capire quali vantaggi possa offrire una seduta di questo tipo: la tua spina dorsale ringrazierà e offrirà ben più collaborazione la sera quando ti alzerai per regalarti un po' di tempo libero.

La sedia Komene ha tutta una serie di accorgimenti utili ad ottimizzare la seduta ed il supporto lombare: “Rispetto ad altre normali sedie da lavoro, la nostra sedia da ufficio è dotata di uno schienale rivestito in rete traspirante che fornisce una buona ventilazione e una meravigliosa esperienza di seduta […] Sedersi su una sedia normale esercita un'enorme pressione sui fianchi e sui glutei. Questi problemi possono essere ridotti utilizzando le sedie ergonomiche poiché sono realizzate con un materiale morbido, che esercita una minore pressione su queste aree. Allo stesso tempo, un poggiatesta affidabile può ridurre la pressione sul collo“. Accorgimenti che rendono la sedia quasi modulare, così da poter garantire la miglior sistemazione su ogni singolo punto di appoggio.

Il 24% significa ben 64 euro risparmiati e molto benessere aggiuntivo garantito. 205,99 euro il prezzo finale in quella che sarà una singola giornata di offerta lampo di cui poter approfittare prima che il prezzo torni quello di sempre.