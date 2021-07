Samsung Chromebook 4: guarda che prezzo su Amazon

Se la categoria dei laptop con sistema operativo Chrome OS ha fatto registrare vendite da record nell'ultimo periodo, una ragione c'è: propone dispositivi economici e versatili, adatti a ogni ambito di utilizzo, per il lavoro, lo studio e l'intrattenimento. Esponente di lusso è il Samsung Chromebook 4 che oggi puoi trovare su Amazon con un interessante sconto del 42% sul prezzo di listino.

Sconto Amazon del 42% per il Samsung Chromebook 4

Integra un ampio display da 11,6 pollici con risoluzione Full HD ed è spinto dal processore Intel ‎Celeron N4000, affiancato da GPU Intel ‎UHD Graphics 600,

4 GB di RAM LPDDR4 e 64 GB di memoria interna per lo storage. Non mancano WiFi, Bluetooth, porte per la connettività (compresa USB-C) e una batteria da 39 Wh che assicura un'autonomia elevata. Per tutti gli altri dettagli e le altre informazioni consulta la scheda del prodotto.

Il Chromebook 4 di Samsung è sottile e leggero, in grado di offrire un'esperienza da laptop completa (con tanto di tastiera full size e grande touchpad) in dimensioni solitamente riservate ai tablet. Grazie all'offerta di oggi su Amazon lo puoi acquistare al prezzo di soli 209,00 euro invece di 259,90 euro come da listino.