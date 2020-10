Non una lampada LED come tutte le altre: Mi Desk Lamp 1S è stata progettata da Xiaomi per unire il pieno controllo sull’illuminazione a un design minimalista ed elegante. Quattro le modalità di funzionamento tra le quali scegliere: tra queste Focus che “simula un respiro” per ricordare quando è il momento di concedersi una pausa (le altre sono Lettura, PC e Bambino). Oggi è acquistabile su eBay in sconto al prezzo di 34,99 euro invece di 49,99 euro come da listino.

Mi Desk Lamp 1S in offerta su eBay

Rispetto alla generazione precedente offre un flusso luminoso del 73% superiore, raggiungendo i 520 lm, con la parte centrale che arriva a 1250 lux. L’indice di resa cromatica è Ra 90 e integra una lente Fresnel per un risultato più uniforme e naturale. Ci sono poi altri accorgimenti come l’eliminazione dello sfarfallio per ridurre l’affaticamento degli occhi attraverso un meccanismo di oscuramento equivalente alla regolazione della modulazione di impulso (PWM) anche a bassi livelli di luminosità.

Mi Desk Lamp 1S garantisce inoltre il supporto all’interazione tramite comandi vocali grazie alla compatibilità con Assistente Google, Alexa e Siri per regolare luminosità e temperatura del colore. La spedizione gratuita è inclusa nel prezzo di 34,99 euro. Il prodotto si trova in Italia, proposto in offerta da un venditore la cui affidabilità è garantita dagli oltre 120.000 feedback positivi ottenuti sulla piattaforma.