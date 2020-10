MiniPC adatto al multimonitor in offerta su Amazon per il Prime Day

Per chi apprezza le piccole dimensioni dei miniPC, il Prime Day di Amazon propone uno dei migliori per il rapporto qualità/prezzo con uno sconto del 20% sul prezzo di listino: l’ACEPC AK1. Parliamo di un miniPC perfetto per le funzioni d’ufficio, come la gestione dei documenti, la navigazione internet o anche la fruizione di contenuti multimediali. Un piccolo computer che si adatta ad ogni esigenza, dal lavoro allo studio, con un investimento di spazio davvero minimo.

MiniPC: APEPC con processore Intel quad-core e doppia uscita HDMI 4K in offerta per il Prime Day

L’ACEPC AK1 è alimentato da un processore Intel Celeron J3455 quad-core in grado di raggiungere una frequenza di ben 2,4GHz. Questo è affiancato da 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria eMMC per l’archiviazione dati. È possibile però espandere la memoria di archiviazione grazie ad un vano posto nella parte inferiore, che permette di montare un HDD o un SSD SATA da 2,5 pollici fino a rispettivamente 2TB e 1TB.

Dal punto di vista della connettività il miniPC offre davvero il massimo. Sono presenti ben 4 porte USB (di cui due USB 2.0 e due USB 3.0), una RJ45 per la connessione via cavo, un jack combinato per cuffie e microfono, un lettore di schede microSD e addirittura due uscite HDMI. Il computer infatti permette di gestire ben due monitor con risoluzione fino al 4K a 60fps. Naturalmente non manca il modulo per la connessione senza fili Wi-Fi dual-band e Bluetooth.

Con uno sconto di 32 euro, Amazon per il Prime Day propone l’ACEPC AK1 per soli 127,92 euro. Anche in questo caso però l’offerta è valida solo per le prossime 3 ore, meglio affrettarsi.